Nuova Albenga-Carcare-Predosa, Garofano (FdI): "Opera strategica per la Val Bormida"

"Passaggio a Nord Ovest, l'incontro organizzato dalla provincia di Savona nei giorni scorsi, ha riacceso i fari su un'opera strategica, la cui realizzazione risulta oggi più che mai di strettissima attualità e di grande necessità. Fratelli d'Italia Val Bormida sostiene con convinzione questo vero e proprio bisogno del territorio, poiché dai due presunti caselli di Dego-Cairo Montenotte e Altare presenti sul tracciato preliminare, deriverebbero importanti benefici economici e lavorativi con una ricaduta enorme in termine di appetibilità della nostra valle, anche in termini di turismo, come ampiamente sottolineato dai vari interventi durante l'incontro svoltosi in provincia in merito a questo tema e dove ha partecipato anche il nostro assessore regionale Gianni Berrino".

Cosi commenta in una nota Francesco Garofano, commissario di Fratelli d'Italia circolo Val Bormida. Durante l'incontro dello scorso 26 luglio si è parlato del nuovo bypass autostradale Albenga-Carcare-Predosa.

"Per arrivare ad un risultato, riteniamo altresì fondamentale la manifestazione di una unità di intenti che veda protagoniste tutte le regioni coinvolte Liguria, Piemonte e Lombardia che debbono fare leva su questa infrastruttura che diventerebbe il viatico di collegamento tra l'Europa sud occidentale e la pianura padana e sarebbe la soluzione migliore contro l'isolamento della nostra provincia più volte scaturito dai problemi infrastrutturali di strade e autostrade" conclude Garofano.