Loano, giovedì 5 agosto la seconda e ultima serata di selezione per “Miss Riviera delle Palme e Reginetta del CarnevaLöa”

E' in programma giovedì 5 agosto alle 21 presso i Bagni Miramare la seconda e ultima serata di selezione per “Miss Riviera delle Palme e Reginetta del CarnevaLöa”, il concorso di bellezza organizzato dall’associazione Vecchia Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, che anche per il 2021 vale come selezione regionale di “Una ragazza per il cinema” in programma a Loano il 29 agosto.



Quella di domani sera, dunque, sarà l'ultima occasione, per le aspiranti Miss, per qualificarsi alla finale del 29 agosto in piazza Italia e che permetterà alle vincitrici di accedere alla finale regionale e poi, eventualmente, alla finale nazionale di “Una ragazza per il cinema” che si terrà dal 5 al 10 settembre a Taormina. Qui le giovani miss potranno cimentarsi in prove di ballo e di recitazione, saranno protagoniste di servizi fotografici e sfilate e, come sottolinea il presidente di Vecchia Loano Agostino Delfino, contribuiranno a “portare il nome di Loano sul palcoscenico di Taormina”.



Come è ormai consuetudine, durante la serata finale della manifestazione verrà scelta la ragazza che interpreterà la Principessa Doria, la regina del CarnevaLöa insieme alle tre maschere ufficiali di Puè Pepin, Capitan Fracassa e Beciancin. I quattro personaggi sfileranno, il prossimo anno, insieme ai carri allegorici in occasione delle due giornate del carnevale invernale e durante la serata del “CarnevaLöa Summer Edition” di luglio.



La serata sarà nuovamente condotta da Ilaria Melogno e Miriam Bison insieme al direttore artistico della manifestazione Sante Iannuzzi. Torneranno ad esibirsi le giovani atlete di Gymnica Loano e dei cantanti Ray, Toni e Angelica. A coronare l'evento le incursioni cabarettistiche di Enzo e Sante.



“Il grande successo di pubblico ottenuto dalla prima serata – spiega ancora Agostino Delfino – è frutto del grande lavoro e della professionalità dei membri della nostra associazione. Grazie all'esperienza maturata negli ultimi anni abbiamo potuto avviare un'ottima collaborazione con Mirella Rocca, responsabile per il nord Italia di 'Una ragazza per il cinema', la quale ha delegato il sottoscritto a referente ligure. Questo sodalizio ci ha permesso di far diventare Loano e Vecchia Loano punti di riferimento a livello regionale per questo prestigioso concorso”.