Finale, per la Sovrintendenza a Castelfranco nessun abuso edilizio

Abusi edilizi a Castelfranco non ve ne sono mai stati. E' questo, riassumendo in somma sintesi, il verdetto emesso dalla Sovrintendenza giunto all'amministrazione comunale di Finale circa l'indagine che ha visto coinvolta nei mesi scorsi la Fortezza che domina il rione di Marina.

La scorsa settimana l'ente statale ha infatti inviato al Comune un parere in cui si afferma che, "le opere sono state realizzate in difformità e assenza dei titoli ma nel loro complesso rientrano nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria e pertanto non rientrano tra le violazioni da sanzionare secondo gli articoli 33 e 37 del testo unico sull'edilizia".

Lo ha reso noto il sindaco Frascherelli durante il Consiglio comunale di quest'oggi, 9 agosto, rispondendo durante il question time alla domanda della consigliere Marinella Geremia sulle sorti del ristorante all'interno dell'edificio, ad oggi ancora impossibilitato ad aprire proprio a causa dell'indagine avviata su presunte irregolarità edilizie realizzate durante la scorsa gestione.

Secondo il documento alcune opere possono essere mantenute, altre non sono invece state ritenute compatibili con il vincolo e quindi da sanare per poter tornare a utilizzare la struttura.

Si tratta dell'insegna sul cancello d'ingresso alla Fortezza, di due infissi ammalorati già sostituiti che però dovranno essere di diverso tipo, tavoli e sedie fissati ai muri attraverso dei fischer, un ombrellone nel cortile esterno, l'impianto a gas tramite bomboloni e l'impermeabilizzazione del locale che dovrà essere in coerenza rispetto al bene monumentale.

"Il resto è stato ritenuto compatibile - ha sottolineato il primo cittadino - ma ciò che vorrei sottolineare è come secondo la Sovrintendenza, cioè l'ente dello Stato che è il titolare del vincolo sul bene, ritiene che non siano da adottare delle sanzioni, e quindi questo può avere una rilevanza non da poco sull'eventuale procedimento penale".

Una volta che, effettuati i lavori e il sopralluogo, la Sovrintendenza riterrà ripristinate queste difformità, l'ufficio emetterà l'ordinanza di remissione in pristino dello stato e la società Miki potrà tornare a sfruttare gli spazi aggiudicati col bando dello scorso febbraio.