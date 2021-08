Incidente sulla via Aurelia tra Laigueglia e Alassio: un ferito al Santa Corona

Un incidente stradale, che ha coinvolto un'auto e una moto, si è verificato quest'oggi intorno alle 18.30 sulla via Aurelia tra Laigueglia e Alassio.

Immediato l'intervento dei militi della Croce Bianca alassina e dell'automedica del 118. Una persona, il conducente del mezzo a due ruote (un uomo di 60 anni), è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: secondo quanto riferito non sarebbe in pericolo di vita.