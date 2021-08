Questo pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco di Savona è stata impegnata nella zona di Via Nizza, via Romagnoli e via Stalingrado per il forte odore di petrolio diffuso nell’aria a causa del quale alcune persone hanno accusato malessere.

Gli accertamenti effettuati nella zona non hanno fornito alcun riscontro e anche dal porto savonese non sembrano essere emerse particolari criticità.