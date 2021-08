Finalborgo, il 12 e 13 agosto il fascino dei tarocchi torna ad avvolgere e incantare il borgo

Torna il 12 e 13 agosto, a partire dalle 20, per le vie di Finalborgo “La Notte dei Tarocchi” in cui farsi rapire dal fascino della cartomanzia e altre discipline esoteriche.

Una trentina di postazioni completamente immerse nell'atmosfera tipica del borgo medievale, dal XVII al XIX secolo uno dei luoghi di maggiore attività per l’industria cartiera italiana, con una particolare specializzazione nelle carte da gioco e nei tarocchi, in quell'aura di mistero e fascino che ammanta vicoli, piazze e carruggi.

"E' un appuntamento molto atteso della stagione estiva del finalese - commentano dall'associazione Finalborgo.it che cura l'organizzazione delle serate - che si cala perfettamente nel contesto in cui viene svolto. Anche grazie all'aiuto che tutti i cittadini ci offrono negli allestimenti".

Anche quest'anno, come già nella passata edizione, non ci sarà spazio per la zona olistica in osservanza delle normative anti contagio da Covid19, ma non mancheranno i motivi per visitare l'evento: "Per la sua conformazione e la sua bellezza, Finalborgo si presta a questo genere di manifestazioni di grande contenuto culturale, che riescono a essere tranquille, pacate e dai contenuti accessibili a tutti ma al tempo stesso fortemente emozionanti, coinvolgenti e ricche di sorprese”.