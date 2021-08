Savona, una raccolta firme per riavere il passaggio pedonale in corso Colombo: "Tolto ingiustamente in modo ignobile e irresponsabile"

"Il passaggio pedonale di vitale importanza che collegava corso Colombo e tutta questa zona al lungomare c'è stato tolto ingiustamente in modo ignobile e irresponsabile dal comune di Savona".

Queste le parole presenti in un manifesto in via XX Settembre e in altre vie savonesi, che puntano il dito contro l'amministrazione uscente contro una criticità che però a Savona è dibattuta da anni ormai.

Nel 2011 4mila savonesi, dopo che con la creazione della nuova piscina nei primi anni 2000 era stata rimossa, avevano richiesto attraverso una petizione nuovamente la presenza del passaggio al mare ed era stata così creata la passerella provvisoria Tobagi al lato del Letimbro vicino all'impianto sportivo.

Una soluzione temporanea però non sicura in quanto sarebbe stata da risistemare ciclicamente per evitare problemi di sicurezza. La mancanza di fondi per la sostituzione però, aveva portato la giunta Berruti (nel 2015 era pronto un progetto per la riqualificazione nel 2016 a chiuderla e da quel giorno nessun passo in avanti è stato fatto. Anzi, nel 2017 è stata totalmente rimossa.

"Questo sopruso è stato fatto senza crearci nessuna alternativa e danneggiandoci la vita, soprattutto ai cittadini anziani, ai disabili, alle mamme con bambini, obbligandoci ad un più lungo percorso per recarci sul lungo mare - proseguono nel manifesto - Questo passaggio era ed è indispensabile a tutti noi e alla nostra città già così degradata ed offesa".

Il tema era già stata riproposto anche lo scorso luglio quando per più di un mese era stato chiuso il ponte Ruffino a seguito di una segnalazione per le vibrazioni della passerella. Alcuni cittadini infatti avevano rilanciato la possibilità di intervenire per sistemare il passaggio alternativo, visto che per raggiungere le Fornaci dal Prolungamento e viceversa erano costretti a fare un giro più lungo sotto il sole.

Per questo negli ultimi giorni è stata avviata nuovamente una raccolta firme nei pressi del ponte Ruffino.