Intervento della macchina dei soccorsi intorno alle 19.30 a Orco Feglino in via Fornacette, dove un centauro a bordo di una moto da cross ha perso il controllo del mezzo finendo in un terreno incolto dopo aver effettuato un volo di circa due metri.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde di Finalborgo che hanno stabilizzato il motociclista per trasportarlo in codice giallo al Santa Corona di Savona e i Vigili del Fuoco per recuperare il mezzo.