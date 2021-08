Bretella Albenga-Carcare-Predosa: nasce un comitato per promuovere la nuova autostrada

Stati generali liguri piemontesi a Savona per accelerare i tempi di realizzazione della nuova autostrada destinata a collegare Albenga con Savona e quindi con l’Alessandrino, decongestionando l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia e aprendo una via di collegamento oggi più che mai indispensabile fra i porti liguri e le aree produttive del nord ovest.

In Provincia a Savona, una riunione guidata dal Presidente Pierangelo Olivieri, è sfociata nella costituzione di un vero e proprio Comitato promotore dell’opera. Comitato di cui fanno parte oltre ai due Presidenti delle Province (per Alessandria, Gianfranco Lorenzo Baldi) l’ex Ministro e oggi Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, il Presidente della Fondazione SLALA di Alessandria, Cesare Italo Rossini, il Presidente della Fondazione De Mari, Luciano Pasquale, Trasportounito (rappresentato da Roberto Pensiero) e il Presidente IGEAS Engineering, Alessandro Rodino, che ha stilato le prime valutazioni di fattibilità e i differenti tracciati possibili.

Per il Comitato di promozione della nuova autostrada, del quale entreranno a far parte anche attraverso l’Unione Industriali di Savona, i rappresentanti della filiera logistica e portuale e del comparto turismo, si prospetta ora una vera e propria corsa contro il tempo, indubbiamente favorita dalla convergenza e dal sostegno anche delle due Regioni direttamente interessate, Liguria e Piemonte.

A tale proposito in attesa dello studio commissionato alla fondazione Links sulla Sostenibilità del progetto, SLALA commissionerà a IGEAS i lavori di revisione e upgrading del progetto preliminare 2013 per renderlo compatibile con le norme entrate in vigore negli ultimi anni.