Celle, pino a rischio crollo nei giardini in passeggiata: transennata l'area

Nella mattinata di oggi grazie ad un sopralluogo effettuato dall'Ufficio Lavori Pubblici del comune di Celle Ligure è stata evidenziata una situazione di potenziale pericolosità di un pino marittimo in Passeggiata Carlo Russo.

"A tutela dell'incolumità pubblica si è reso necessario inibire nell'immediato, in via precauzionale, l'accesso all'area - ha detto il sindaco Caterina Mordeglia vista l'instabilità dell'albero - Le operazioni di messa in sicurezza avverranno nei primi giorni della prossima settimana, presumibilmente lunedì 16 agosto".