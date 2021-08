Sassello, abbandono rifiuti, feste e fuochi liberi al lago dei Gulli: il sindaco firma un'ordinanza di divieto di transito ai veicoli a motore

Dietro di transito per i veicoli a motore nella strada in località Albergare, nel tratto al bivio tra l'agriturismo Romano e il lago dei Gulli e la strada comunale "Gruppin-Ciua" dal 13 al 31 agosto tutti i giorni e dall'1 al 30 settembre il sabato e i festivi.

Questa l'ordinanza firmata dal sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo che ha preso questa decisione dopo che nella speciale cornice sassellese spesso sono state riscontrate situazioni di degrado causate dall’abbandono dei rifiuti, da macchine parcheggiate in ogni modo che spesso non hanno consentito ai residenti di raggiungere le loro abitazioni, di feste con musica ad alto volume e di fuochi liberi ai margini della Foresta della Deiva.

Gli ultimi anni infatti hanno visto un maggiore afflusso di persone a vedere alcuni luoghi del territorio particolarmente caratteristici come il lago dei Gulli che rappresenta un ambito valore per la provincia di Savona sotto il profilo paesaggistico e naturalistico, individuato come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ed è uno dei luoghi tra i più importanti del Parco Beigua - Unesco Global Geopark, per la presenza di particolari rocce.

"Siamo passati dal mettere bidoni grandi ai cestini, che però non bastavano mai. Poi, abbiamo pensato di togliere i bidoni spiegando con cartelli che i rifiuti in un contesto come questo si portano a casa. Tuttavia, gli abbandoni proseguono e le sanzioni effettuate dai Carabinieri forestali e dalle guardie giurate del WWF (anche se state fatte) a quanto pare non sono servite" ha spiegato il sindaco di Sassello.

"Lasciando un parcheggio appena dopo l’Agriturismo Romano, la strada verrà chiusa ai mezzi motorizzati con alcune deroghe legate principalmente ad aventi diritto, a chi lavora la campagna in quella zona, ai disabili, ai mezzi di soccorso - ha proseguito Buschiazzo - Sono convinto che gli amanti dell’ambiente e del Lago dei Gulli continueranno ad andare in questo luogo incantevole facendosi una bella passeggiata. Se maleducati e vandali dovessero prendere male questa mia scelta e non andare più al Lago dei Gulli me ne farò una ragione".