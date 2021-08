Savona, principio d'incendio su un bus Tpl in via Paleocapa

Principio d'incendio nel pomeriggio dal vano motore di un bus di Tpl Linea a Savona, in via Paleocapa, invasa per alcuni istanti da un denso fumo biancastro.

Le cause scatenanti delle fiamme sono ancora incerte, ma sono state prontamente domate dall'intervento del personale viaggiante e poi dei Vigili del fuoco che hanno provveduto alla bonifica.

Sul posto presenti anche i carabinieri, intervenuti anche i cantonieri del Comune e la Polizia Locale per ripristinare la zona e riportarla in sicurezza.

Per i passeggeri a bordo del mezzo nessuna conseguenza ma solo un po' di spavento.