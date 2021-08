“Estate in musica” a Loano: in piazza Italia il concerto di Federico Stragà

Nuovo appuntamento con “Estate in musica”, la rassegna di concerti organizzata dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con l'Agenzia Eccoci Eventi.

Venerdì 20 agosto alle 21 sul palco di piazza Italia si esibirà Federico Stragà, che eseguirà brani tratti dal suo ultimo disco "Guardare fuori" e da alcuni tra i suoi album più conosciuti, come “L’astronauta”, “Cigno macigno”, “La notte di San Lorenzo” (Sanremo 97), “Volere volare” (Sanremo 2003).

E ci sono anche alcune cover di cantautori che ha conosciuto o con cui ha avuto la fortuna di collaborare: Lucio Dalla, Franco Battiato, De Gregori, Carboni, Vasco. Sarà accompagnato da Valerio Carboni (tastiere), Daniele Morelli (chitarra), Marco Dirani (basso) e Alberto Paderni (batteria).

E' consigliabile prenotare il proprio posto a sedere tramite il sito www.tgevents.it alla sezione “Prenota il tuo evento” oppure telefonando a Eccoci Eventi al numero 0182554886. Ingresso gratuito consentito fino ad esaurimento posti a sedere prestabiliti. Le manifestazioni di piazza Italia si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.

La piazza verrà chiusa dalle 19 e subito dopo prenderanno il via le operazioni di sanificazione e disinfezione. Il pubblico potrà cominciare ad affluire a partire dalle 20 attraverso l'unico ingresso di via Martiri della Libertà.

Dal 6 agosto l'accesso alla piazza è consentito esclusivamente ai soggetti muniti del cosiddetto “Green Pass”, così come previsto dalle più recenti norme di legge. I posti a sedere disponibili sono 350 in tutto. Una volta esauriti, il pubblico potrà prendere posto sulle altre sedute costituite dai manufatti di arredo urbano o direttamente sul pavimento della piazza.

Federico Stragà ha la sua prima grande occasione di farsi conoscere dal gran pubblico partecipando a San Remo Giovani nel 1997 dove presenta il brano "La Notte di San Lorenzo".

Nel 1998 partecipa tra le nuove proposte al Festival di San Remo e stipula il suo primo contratto discografico con BMG ed esce il suo primo LP, intitolato "Federico Stragà", prodotto da Bruno Tibaldi e Mara Maionchi. Nel giugno del 2000 esce con il singolo "L'Astronauta", tormentone estivo di enorme successo e di seguito il suo secondo album "Click Here'" che contiene altri successi radiofonici quali "Cigno Macigno" ed "Eleonora non si innamora". Nel 2002 vince "Un Disco per l'Estate" con il brano "Il coccodrillo vegetariano",

Nel 2003 partecipa nuovamente a San Remo al fianco di Anna Tatangelo cantando "Volere Volare". Partecipa al Miller Music Tour 2004 E 2005 all'interno del quale si è esibito oltre che con i suoi brani più famosi anche interpretando e promovendo il suo nuovo singolo dal titolo “Il semaforo”. Dal 2006 grande la sua interpretazione del mitico Frank “The Voice” Sinatra.

Questa interpretazione gli vale la partecipazione al Bologna Jazz Festival nel 2010 e il premio alla voce conferitogli dal Leggio D’oro nel 2013. Nel 2015 esce il suo nuovo singolo “Che Cos’è L’arte?”. Nel 2018 esce il suo primo album come autore di tutti i brani dal titolo “Guardare fuori”. Dieci tracce in cui l'artista si racconta a cuore aperto e si interroga sull’esistenza, sulla forza, sulla debolezza e sulla capacità di affrontare la quotidianità. Tutto in equilibrio tra ironia e profondità.