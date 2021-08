Politica |

Elezioni Savona, Schirru e Rixi agli allenamenti della Fratellanza Ginnastica Savonese: "Sport punto di riferimento per la ripresa psico-fisica del post pandemia"

"Cercheremo di agire a livello locale e nazionale per eliminare quelle regole assurde che rappresentano un vincolo, spesso burocratico, che rischia di strangolare decine di società benemerite sul territorio"

Il candidato sindaco del centrodestra Angelo Schirru e l’ex vice ministro ai Trasporti Edoardo Rixi hanno partecipato ieri sera a un allenamento degli atleti della Fratellanza Ginnastica Savonese, gloriosa società fondata nel 1883 da un gruppo di studenti e operai. Nonostante la Medaglia d’Oro al Merito Sportivo e la Medaglia d’Oro attribuita dal Comune di Savona per l’attività svolta, la scuola di ginnastica che ha sfornato decine di atleti di livello nazionale è stata messa in ginocchio dalla pandemia. Come tante altre nel panorama locale e nazionale. “Tutte le attività sportive devono essere sostenute per sviluppare l’enorme potenziale rispetto alla salute pubblica e, di conseguenza, per l’economia savonese. Lo sport deve diventare un fondamentale punto di riferimento per la ripresa psico-fisica del post pandemia, con un occhio di riguardo per i giovanissimi”, ha dichiarato Schirru. “Cercheremo di agire a livello locale e nazionale per eliminare quelle regole assurde che rappresentano un vincolo, spesso burocratico, che rischia di strangolare decine di società benemerite sul territorio. Oggi più che mai. Una perdita che non possiamo permetterci”, ha commentato Rixi.

Comunicato Stampa

