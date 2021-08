Politica |

Savona 2021, il deputato Lupi in appoggio a Versace: "Al ballottaggio se ci andrà il nostro candidato il centrodestra ci segua, viceversa noi ci saremo con lealtà"

Il leader di Noi con l'Italia: "Ognuno farà la propria battaglia, al secondo turno speriamo si superino le contrapposizioni nell'interesse dei savonesi"

"Nel secondo turno vedremo se sarà Versace andrà al ballottaggio ci auguriamo che il centrodestra ci segue, se sarà il loro candidato noi con lealtà noi li seguiremo. Crediamo che da Savona possa iniziare anche uno stimolo a ricostruire un centrodestra che guardi sempre più all'interesse dei cittadini e sempre meno alle divisioni dei partiti". Dopo le parole del Sottosegretario alla Salute e presidente di Liguria Popolare Andrea Costa, anche il deputato e leader di Noi con l'Italia Maurizio Lupi, in visita oggi al point del candidato sindaco di Savona Popolare Francesco Versace, ha aperto, dopo la "frattura" dalla coalizione che li ha portati a decidere di correre da soli alle amministrative, ad una possibile alleanza con il centrodestra e quindi con Angelo Schirru in caso di arrivo al ballottaggio. Anche se la speranza per loro è che ci arrivi direttamente lo stesso ex primario di Reumatologia all'ospedale San Paolo. "La storia del nostro candidato sindaco è una storia di esperienza di lavoro in consiglio comunale, di valori, che è la tradizione di Noi con l'Italia e in questo caso Savona Popolare - ha continuato Lupi - crediamo che sia un'opportunità anche di cambiamento per il centrodestra di cui noi facciamo parte integrante, ma al primo turno i cittadini di Savona avranno la possibilità di scegliere chi meglio può rappresentare, guidare la propria città, partendo dai partiti ma indipendentemente dagli schieramenti". "C'è al momento una sfida al primo turno, ognuno candida la persona che ritiene il migliore e il più adatto alla città. Si vota per il sindaco non per le elezioni nazionali o regionali, è ovvio che ognuno farà la propria battaglia, noi sosteniamo Versace e quando al secondo turno si vedrà chi andrà al ballottaggio e come ci auguriamo andrà il nostro candidato, speriamo che si superino le contrapposizioni nell'interessi dei savonesi" conclude il deputato.

Luciano Parodi

