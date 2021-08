Autostrade, al via lavori in A10 tra Genova Aeroporto e Genova Prà da lunedì 16 agosto

Nell’ambito del piano di manutenzione e ammodernamento della rete autostradale ligure - concordato con il Mims e condiviso con le istituzioni territoriali - dalle 4.00 di domani, lunedì 16 agosto, fino alle 22.00 di mercoledì 25 agosto, sul tratto della A10 compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, verrà attivato lo scambio di carreggiata permanente per consentire i lavori programmati nelle gallerie in direzione Savona presenti tra gli svincoli di Genova Pegli e Genova Pra’. La soluzione di viabilità, emersa dal tavolo tecnico attivo con il Mims e le istituzioni territoriali, consente, nel rispetto delle scadenze fissate, di ridurre al minimo il periodo in cui è necessario escludere al traffico le gallerie oggetto d’intervento secondo il seguente programma lavori:



1. Fino al 13 agosto lavori in chiusura esclusivamente notturna del tratto, attuata 5 notti su 7 (escluse le notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì, al fine di favorire arrivi/partenze dal porto);



2. Dalle 4.00 di lunedì 16 agosto alle ore 22.00 di mercoledì 25 agosto, attivato scambio di carreggiata permanente tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in direzione Savona: Genova Pegli sarà chiusa in uscita da Genova e in entrata verso Savona e Genova Pra’ in uscita da Genova.



3. Dal 26 agosto i lavori proseguiranno in chiusura notturna del tratto 5 notti su 7 con la stessa modalità degli scorsi giorni.

Il comune di Genova, per tutto il periodo dei lavori, ha disposto con ordinanza il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sulla viabilità comunale compresa tra l’uscita autostradale di Genova Ovest/via Cantore e Vesima (km 544+120 della SS1) in entrambi i sensi di marcia. Il divieto è valido per i mezzi pesanti diretti al P.S.A. di Genova Prà e per quelli che non prevedano una sosta nel territorio comunale finalizzata a operazioni di carico e scarico merci.



