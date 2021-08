Finale: controlli su strade, spiagge e locali contro la "mala movida"

Lotta alla “mala movida” a Finale Ligure: ancora non è terminato il weekend di Ferragosto, ma i dati già evidenziano che la notte scorsa non è stata facile.

Gli agenti del nucleo di Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Finale Ligure erano increduli quando, intorno alla mezzanotte, hanno sottoposto ad alcol test il conducente di un’auto modello Audi: lo scontrino emesso dall’etilometro riportava infatti una concentrazione di alcol nel sangue di 3,30 g/l, quasi sette volte il limite consentito per guidare. Per il conducente si profilano sanzioni pesantissime, che vanno dall’arresto da sei mesi ad un anno, alla multa fino a 6 mila euro, alla sospensione della patente di guida per un periodo di tempo compreso fra 2 e 4 anni.

Oltre ai compiti di polizia stradale, anche le spiagge sono state oggetto di verifiche da parte dalla Polizia Locale finalese: una ventina i campeggiatori abusivi rilevati, alcuni dei quali in evidente stato di ubriachezza, che avevano trasformato in camping i tratti di spiaggia libera. Per loro è scattata una sanzione da 200 euro cadauno per occupazione abusiva di area demaniale e l’intimazione da parte delle forze dell’ordine a rimuovere immediatamente tende, barbecue e altre attrezzature, così da evitare il loro sequestro.

Fino a tarda notte sono stati tenuti in osservazione i locali della “movida” finalese, anche da parte di personale in borghese, nell’intento di evitare eccessi, ancora una volta spesso innescati dal consumo smodato di bevande alcoliche. A tal proposito, un negozio del centro è stato sanzionato per aver ceduto una bottiglia di liquore in spregio all’ordinanza del sindaco di Finale Ligure, che vieta fino al 31 agosto la vendita di alcolici per asporto dopo le ore 21.

Non sono mancate, infine, contestazioni per irregolare conferimento di rifiuti da parte di persone che , sotto gli occhi degli agenti impegnati nei servizi di controllo pianificati per Ferragosto, abbandonavano a terra o nei cestini getta carta sacchetti di immondizia, contribuendo così a vanificare i risultati del capillare servizio di raccolta attivo n città. Per loro, sanzioni che vanno dai 150 euro per lo smaltimento d rifiuti domestici, fino alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, quando l’illecito è commesso da parte di imprese commerciali.

I controlli si inseriscono nei programmi pianificati predisposti dalla Polizia Locale Associata di Finale Ligure e Loano, che vedono le due località rivierasche unite e particolarmente attive sul fronte della prevenzione e repressione degli eccessi durante la stagione estiva e che rappresentano spesso elementi di forte disagio per molte persone, se non addirittura rischio concreto per l’incolumità dei cittadini.