Albenga, le panchine in marmo di piazza Olimpia ricoperte di olio motore bruciato (FOTO)

Un atto di protesta oppure l'azione di qualche vandalo? Le panchine in marmo situate in piazza Olimpia sono state trovate completamente ricoperte di olio motore bruciato.

“Potrebbe trattarsi di una protesta da parte di chi è infastidito dai frequentatori poco graditi di quella zona, ma il decoro urbano andrebbe sempre tutelato e per nulla al mondo rovinato - commenta il gruppo “Cittadini stanchi” di Albenga - Se si è trattato di un’azione di protesta, queste andrebbero fatte in modo civile, nel rispetto delle cose e delle persone. Per tutto il resto, si chiamano le forze dell’ordine”.

Un gesto assai sconsiderato che ha rovinato le panchine (anche ripulendole, resteranno macchiate per sempre), rendendole ovviamente inutilizzabili.