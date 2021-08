Borghetto, vendita di alcolici a minori: esercenti sanzionati dai carabinieri

Continuano i controlli mirati al contrasto della vendita di alcolici a minori. Da un'attività scaturita dall'osservazione di un militare che libero dal servizio aveva notato alcuni ragazzini rifornirsi in un negozio gestito da extracomunitari a Borghetto, i carabinieri hanno dato il via ad un'immediata mobilitazione.

Il servizio di osservazione ha consentito di individuare alcuni minori che si erano appena riforniti di bevande alcoliche probabilmente per trascorrere una serata sopra le righe. Immediata è scattata la contestazione ai due esercenti di una sanzione amministrativa e la segnalazione al sindaco per l’adozione di un provvedimento di chiusura temporanea dell’esercizio.

“L’alcol, assieme agli stupefacenti, rappresenta in particolare per i minori il nemico principale da combattere in questo periodo - commenta il tenente colonnello Geremia Lugibello, capo ufficio del comando provinciale dei carabinieri - Registriamo numerose problematiche riconducibili all'abuso di alcolici. La nostra azione sarà incisiva e rigorosa perché si tratta di preservare soprattutto la salute di questi giovanissimi che, in preda alla naturale euforia dell’età, non riescono a rendersi conto dei pericoli che corrono".