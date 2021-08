Loano, treno in transito scontra furgoncino: paura al passaggio a livello di via Stella (FOTO e VIDEO)

Attimi di paura a Loano all'altezza del centralissimo passaggio a livello di via Stella dove un treno Jazz in transito e un furgoncino sono entrati in collisione.

Stando a quanto riportato dalle prime notizie, il mezzo a quattro ruote sarebbe rimasto, per cause non ben chiare, tra le due sbarre mentre queste si stavano abbassando per il sopraggiungere del convoglio.

Avvertito e pericolo l'uomo ha capito che non gli restava altra via se non quella di abbandonare il veicolo, evitando così di rimanere anch'egli travolto. Non si registrano fortunatamente feriti nemmeno all'interno del treno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia Ferroviaria per i rilievi del caso, i Vigili del fuoco per le operazioni di disincastro dei mezzi, i militi della Croce Rossa loanese con l'ausilio dell'automedica e la Polizia Locale per regolare il traffico: una volta appurata l'assenza di feriti, infatti, il maggior disagio è arrivato per il traffico veicolare, fortemente rallentato sull'Aurelia in entrambe le direzioni, e per quello ferroviario.

Il treno è stato danneggiato nell'urto quindi la linea, a binario unico, al momento rimane interrotta. È in corso di riprogrammazione della circolazione ferroviaria regionale e a lunga percorrenza.

Il personale di Trenitalia ha provveduto invece a fornire bottigliette d'acqua ai passeggeri del treno, i quali sono poi stati fatti scendere e indirizzati verso Savona su due bus sostitutivi.

Non si tratta del primo episodio in cui una vettura rimane tra le sbarre, già in passato diverse volte si era riusciti ad evitare il peggio. Ma stavolta ci si è andati davvero molto vicino.

L'anno scorso una spazzatrice della nettezza urbana era rimasta bloccata sui binari, al passaggio livello di via Martiri della Libertà, sempre a Loano. Erano le ore 7,52 di martedì 13 ottobre 2020. La circolazione ferroviaria era stata immediatamente bloccata, ma l'Intercity Ventimiglia–Roma aveva arrestato la sua corsa a pochi centimetri dal mezzo che ingombrava il tracciato.