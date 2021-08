"Ho visto il treno arrivare dallo specchietto e via...": il racconto dell'autista del furgone centrato dal treno a Loano

Il passaggio a livello chiuso e un primo treno che transita, poi una breve riapertura che consente il passaggio di due auto prima di una nuova chiusura delle sbarre che però bloccano al loro interno il furgone.

È questa la versione fornita dall'autista del mezzo a quattro ruote colpito violentemente dal treno Jazz in transito verso Savona. Il fatto, ormai noto, è accaduto nel pomeriggio odierno intorno alle 18 a Loano all'incrocio tra via Stella e la via Aurelia.

"Ho provato ad accostare il mezzo, ma non ce l'ho fatta perché ho sentito arrivare il treno" ha spiegato l'autista del furgone, lamentando la riapertura troppo breve tra il passaggio di un treno e l'altro: "La sbarra doveva rimanere chiusa per far passare l'altro treno".