Molestano i clienti di un locale ad Alassio, poi si ribellano al controllo dei carabinieri: un arresto e una denuncia

Momenti di tensione questa notte in un noto locale di Alassio, dove un gruppo di giovani ha iniziato improvvisamente a provocare, insultare e molestare la clientela che era seduta a consumare. La situazione è degenerata quando uno di loro ha strattonato un avventore che si era alzato per allontanarli poiché stavano terrorizzando la figlia minore.

Immediata è scattata la segnalazione al centralino del 112. L'operatore della centrale operativa della compagnia carabinieri di Alassio ha mobilitato sul posto una pattuglia della radiomobile che ha rintracciato i due responsabili materiali che al momento del controllo hanno opposto resistenza, provocando anche una lesione ad un vigile urbano che assieme ad un collega era intervenuto in supporto dei carabinieri.

Uno dei giovani è stato tratto in arresto per violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L'altro invece, minorenne, è stato denunciato in stato di libertà. Sul conto di un terzo giovane che faceva parte del branco, è stato rilevato la presenza di una misura cautelare del obbligo di dimora a Milano, la cui violazione è stata segnalata all’autorità giudiziaria competente. Stamattina il processo per direttissima.

Il Comando provinciale dei carabinieri di Savona, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, nei prossimi giorni e, soprattutto nel fine settimana, ha pianificato un piano di azione operativo che sarà reso esecutivo dalle Compagnie dipendenti con le rispettive stazioni mediante posti di controllo e pattuglie a piedi. Al dispositivo in campo verrà affiancato il nucleo cinofili e il 15 NEC (elicotteristi) di Villanova d’Albenga che supporteranno sinergicamente tutti i reparti territoriali del savonese.