Pietra Ligure piange la scomparsa di Pietro "Piero" Calcagno

Lutto a Pietra Ligure per la scomparsa, all'età di 62 anni, di Pietro "Piero" Calcagno.

Persona molto conosciuta nella comunità locale, aveva lavorato come meccanico manutentore all'ospedale Santa Corona: è stato l'ultimo a ricoprire quel ruolo all'interno del nosocomio pietrese, da circa un paio d'anni era andato in pensione. Era inoltre molto attivo in ambito sindacale, prima come delegato e poi come rappresentante responsabile della sicurezza sul lavoro per la CGIL.

Il funerale sarà celebrato mercoledì 18 Agosto, alle ore 10.00, nella parrocchia di Nostra Signora del Soccorso a Pietra Ligure. Nella stessa parrocchia sarà recitato, martedì 17 agosto alle 17.30, il Santo Rosario.

Pietro Calcagno lascia i figli Ivan e Elisa, la nuora Chiara, il genero Alessandro, la mamma Marisa, la compagna Adelina, parenti e amici tutti.

Numerose le testimonianze di cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore, tra queste anche quella della Pubblica Assistenza Pietra Soccorso: "Non sappiamo dove vanno le persone quando scompaiono, ma sappiamo dove restano - si legge sulla pagina Facebook della pubblica assistenza pietrese - Non rattristiamoci di averla persa, ma ringraziamo di averla avuta. La P.A. Pietra Soccorso si unisce al dolore della famiglia Calcagno, per la perdita del compianto Piero; è per noi motivo di dolore e di sincera commozione. Sentite condoglianze".