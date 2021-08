Incendio nei boschi di Sassello: intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio boschivo è divampato nel pomeriggio al Sassello, località Giovi. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, i volontari da Varazze ed è in arrivo un elicottero regionale dell’antincendio boschivo.

Il rogo, secondo le prime informazioni, sembra essere sotto controllo tanto che a breve dovrebbero iniziare le operazioni di bonifica.

Nel frattempo il secondo elicottero regionale è ancora impegnato nell’imperiese, per il contenimento delle fiamme divampate in una zona non abitata tra Olivetta San Michele e Airole dove, oltre all’intervento da terra con i Vigili del Fuoco e i volontari, sta operando anche un canadair.