Lotta ai "portoghesi" del bus: da inizio anno sui mezzi Tpl Linea quasi 6mila sanzioni

Non solo i controlli aggiuntivi con personale di vigilanza privata e delle forze dell'ordine a bordo o le telecamere a bordo dei mezzi, la sicurezza sui bus passa anche dal controllo di chi viaggia senza biglietto.

E così in poco più di sei mesi l'azione di contrasto ai cosiddetti “portoghesi” ha portato l'azienda Tpl Linea a sanzionare quasi 6mila passeggeri, 5.818 per la precisione da inizio anno fino al 31 luglio, con una percentuale di incasso complessiva del 37%.

Un risultato raggiunto anche grazie al ritorno a bordo dei controllori dallo scorso mese di giugno che nel solo mese di luglio ha portato a scovare 1.176 "furbetti" con una percentuale d'incasso del 55% con un picco nel fine settimana di Ferragosto, dove sono stati intensificati i controlli serali nella zona tra Albenga e Andora ed emesse circa 410 sanzioni, con un incasso del 60%.

“Il ritorno dei controllori a bordo e l’impegno dell’azienda per incrementare il personale viaggiante abilitato alle verifiche dei titoli di viaggio hanno rappresentato una importante svolta nella lotta all’evasione, con particolare riferimento ai mesi più critici, ovvero quelli dell’estate” affermano la presidente di Tpl Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“La lotta all'evasione rappresenta un impegno forte e costante dell’azienda di trasporto, anche perché in un momento ancora delicato come questo i mancati incassi provocati dai furbetti incidono maggiormente rispetto ad altri anni, con conseguenze per gli altri utenti e per il complessivo servizio di trasporto pubblico locale” aggiungono.

“All’interno dei bus sono ben visibili i manifesti sulle pesanti sanzioni cui passeggeri potrebbero andare incontro: una campagna di sensibilizzare a tutta l’utenza, giovani e meno giovani” proseguono Sacone e Ferrari Barusso.

“La scorsa settimana abbiamo iniziato anche i controlli a bordo dei bus in collaborazione con le polizie locali e l'intervento delle unità cinofile proprio per aumentare ancora di più la sicurezza - ricordano i vertici Tpl - Importante, come sempre, la collaborazione dell’utenza, così come l’azione mirata del nostro personale impegnato dall’inizio dell’estate in diverse zone della provincia di Savona, soprattutto in orario serale”.

Le sanzioni che entro i 60 giorni non sono pagate, come da prassi, sono inviate all'Agenzia delle Entrate al fine di recuperare il credito in maniera incisiva.

“Il recupero degli incassi è un altro fattore decisivo nella lotta all’evasione: la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate darà ancora maggiori risultati nei prossimi mesi riguardo alle percentuali di riscossioni, magari tempistiche a volte più lunghe ma sicure e concrete, aspetto che in passato non sempre accadeva” concludono dall’azienda di trasporto savonese.