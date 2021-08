Picchia e violenta l'ex fidanzata, in Tribunale a Savona fa scena muta durante l'interrogatorio

Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip Fiorenza Giorgi il 45enne che era stato arrestato la settimana scorsa per aver picchiato e violentato l'ex fidanzata.

Durante l'interrogatorio di garanzia quindi l'uomo ha deciso di fare scena muta e il giudice ha confermato il carcere a Genova.

La storia che era durata pochi mesi era sfociata in violenze arrivate anche ad essere sessuali dopo la decisione della trentenne savonese di mollarlo.

L'uomo, aveva convinto l'ex fidanzata a raggiungerlo nella sua abitazione nel savonese, e poi dopo averla picchiata aveva abusato di lei.

Poi si sarebbe addormentato e la donna sarebbe scappata per denunciare subito la molestia ai carabinieri. La relazione tra i due si era interrotta ma lui non ne voleva sapere, da lì i maltrattamenti e poi il rapporto non consenziente.

Ad occuparsi delle indagini cercando indizi sui cellulari ed ascoltando diverse testimonianze, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Savona guidati dal tenente Ettore Grasso, coordinati dal Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro.