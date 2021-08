Ex scuole comunali di Piana Crixia: approvata la manutenzione straordinaria del tetto

Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della copertura delle ex scuole comunali. La giunta di Piana Crixia guidata dal sindaco Massimo Tappa ha approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo-esecutivo. Un intervento necessario per risolvere l'annoso problema delle infiltrazioni.

I lavori si concentreranno sulla rimozione del manto copertura e dei listelli in legno (col successivo ripristino), la posa di un'adeguata guaina impermeabilizzante collocata a freddo sul pattame esistente in legno, la rimozione di antenne e camini poiché non più utilizzati, la posa linea vita con ancoraggi puntuali sotto-tegola e l'isolamento termico sopra il massetto in cemento dell'estradosso del solaio del sottotetto.

La spesa interamente finanziata da un contributo ministeriale, è stata quantificata in 100 mila euro.