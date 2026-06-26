Pulizia e sfalci degli alvei dei rii minori ad Albissola: conclusi I lavori

Sono stati terminati negli ultimi giorni una serie di lavori di manutenzione ordinaria per la pulizia e lo sfalcio della vegetazione infestante presente negli alvei dei corsi d’acqua minori che attraversano il territorio di Albissola Marina, in particolare lungo i rii Bruciati, Basci, Grana e Sodino.

"L’obiettivo primario di questo intervento è quello di migliorare il regolare deflusso delle acque durante gli eventuali temporali anche estivi, oramai sempre più probabili e sempre più imprevedibili e con forza sempre più crescente, causa l’impazzimento del clima - ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro - Ma questi interventi assumono anche rilevanza significativa per prevenire il rischio incendi, garantire un migliore decoro urbano e igiene pubblica, visto che spesso questi ritani scorrono nei pressi di quartieri densamente abitati".

"E’ una campagna stagionale di manutenzione ordinaria oramai per noi consueta che mettiamo in campo annualmente per garantire una pulizia dei corsi d’acqua minori mirata a garantire una migliore resilienza e sicurezza idraulica del territorio - ha continuato Silvestro - Non vogliamo infatti correre il rischio di farci trovare impreparati non solo nei mesi autunnali che tradizionalmente sono quelli che portano le maggiori preoccupazioni a causa delle forti precipitazioni, ma anche dagli eventuali temporali estivi che oramai possono colpire improvvisamente e inaspettatamente con sempre più maggior forza, permettendoci così di ridurre il rischio idraulico mettendoci nelle condizioni di affrontare al meglio possibile anche i possibili temporali estivi e le eventuali allerte meteo, attraverso appunto una programmazione strategica e un approccio concreto che ci permette di pianificare ed attuare interventi puntuali costanti, periodici e annuali per mitigare al meglio possibile le possibili criticità causate dal maltempo".

"Oltre a questi interventi manutentivi di pulizia ordinari, abbiamo anche iniziato una importante opera di manutenzione straordinaria di mitigazione idraulica dell’intero bacino idrografico del Basci e di tutti i relativi ritani che vi si intersecano, progetto di mitigazione e messa in sicurezza idrogeologica che ha ottenuto anche un importante finanziamento da parte del Governo, ma di questa opera ne parlerò più avanti specificatamente" conclude il vicesindaco e assessore albissolese.