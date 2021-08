Tovo 2021, Alessandro Oddo presenta la squadra per le prossime comunali

l prossimi 3 e 4 ottobre si svolgeranno a Tovo San Giacomo le elezioni amministrative per rinnovare il Consiglio comunale ed eleggere il sindaco. La lista civica 'Per Un Nuovo Paese' si ripresenta agli elettori con una compagine rinnovata, ricca di novità e con un programma innovativo che sarà poi illustrato ai tovesi dopo il 4 settembre (termine ufficiale per presentare le liste).

Non nasconde la propria soddisfazione il candidato, nonché sindaco uscente Alessandro Oddo: “Nonostante questa sia la mia quinta campagna elettorale, oggi sono emozionato come se in realtà fosse per me la prima. Abbiamo infatti costruito una lista davvero innovativa, con candidati provenienti da esperienze personali e lavorative diverse fra loro, ma soprattutto sono donne e uomini portatori di idee ed entusiasmo, tutti elementi che non potranno che fare del bene per il futuro della nostra comunità. L'idea di proporre ai tovesi una lista anche con un'importante componente femminile è indice di maturità e di presa di coscienza che si deve incentivare, nei fatti e non solo a parole, la partecipazione alla politica attiva delle donne in quanto lo riteniamo essere un elemento imprescindibile se si vuole veramente progredire nella crescita del paese”.

“La lista che affronterà le elezioni del 3 e 4 ottobre ha un giusto mix di innovazione e competenza, di provata capacità amministrativa e conoscenza del territorio: siamo tutti pronti a dare il nostro contributo, sincero, onesto e concreto a Tovo San Giacomo, ad ascoltare e a lavorare, in prima persona, per tutti i tovesi. Lo slogan scelto per questa campagna elettorale è 'fare meglio, per tutti': siamo una lista inclusiva che lavora solo ed esclusivamente per il benessere di Tovo San Giacomo e dei suoi cittadini. L'unica spinta che ci muove infatti è l'amore per verso il territorio e il desiderio di migliorare la vita di tutti noi!” conclude Oddo.