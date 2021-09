Savona, parziale spostamento del mercato del lunedì: i banchi dei fiori e non alimentari traslocheranno dall'8 novembre

Il parziale spostamento del mercato del lunedì di Savona avverrà il prossimo 8 novembre. Questa la decisione che è stata presa dal comune visto che nelle prossime settimane gli ambulanti dovranno scegliere i posteggi, per un totale di 47, e poi nel mese di ottobre oltre al voto del 4 potrebbe essere previsto il ballottaggio a metà mese, considerando che inoltre l'1 novembre il mercato non viene svolto.

Alcuni banchi, dopo diverse discussioni nelle commissioni consiliari e in consiglio comunale, che ha votato favorevolmente lo scorso 29 luglio, si sposteranno in un tratto di via Manzoni, i fioristi (14 stalli) in corso Italia, piazza Pertini, tra Piazza Giulio II e corso Mazzini e verrà liberato per motivi di sicurezza il tratto finale di via Guidobono all'intersezione fra Corso Mazzini e via Montenotte all'incrocio con via Luigi Corsi.

Da metà mese di settembre quindi gli operatori dell'area mercatale della categoria fiori e per le merce varie non alimentari, dopo l'approvazione delle graduatorie, saranno convocati per scegliere un nuovo posteggio e appena verrà aggiornato il piano della sicurezza che verrà inviato alla Prefettura, sarà determinata l'approvazione del nuova assetto mercatale e infine emesse le nuove concessioni-autorizzazioni.

"Da ulteriori sopraluoghi e verifiche effettuati dalla polizia locale e dal settore lavori pubblici, si è valutata la possibilità di posizionare archetti di chiusura dell'area mercatale in via Manzoni all'altezza di via Santa Maria Maggiore lato Comune e di evitare il doppio senso di marcia nel tratto tra via Paleocapa e via S.M. Maggiore stessa, prevedendo l'accesso esclusivamente ai mezzi autorizzati al trasporto alunni disabili secondo il percorso ad anello più sicuro Largo Varaldo (o possibilità di accesso anche da Piazza Duomo), Via Aonzo, Via S.M. Maggiore, Via Manzoni con uscita in Via Paleocapa (secondo la percorrenza ordinaria)" dicono dal comune.

Visto che nella migliore delle ipotesi tutti gli adempimenti organizzativi potrebbero concludersi lunedì 27 settembre o quello successivo, l'ufficio Servizio Demografici ha specificato che, vista la presenza delle consultazioni elettorali (previste proprio il 3-4 ottobre), nel secondo giorno di votazioni via Manzoni deve essere lasciata libera e adibita alla sola sosta e transito dei mezzi utilizzati per il collegamento tra i seggi e gli uffici. Con la stessa necessità che si verificherà successivamente in caso di ballottaggio, il 17 e 18 ottobre.

"In questo caso un eventuale spostamento del mercato, dovrebbe quindi subire immediatamente un ulteriore spostamento, seppure parziale, in altra area, con criticità e disagi a carico degli operatori, dell'organo di controllo e dei residenti" concludono dal comune.

Dei 47 banchi che si sposteranno, 14, i fioristi, si posizioneranno nell'area dell'ex ospedale San Paolo. Su un totale di 33 invece 26 che attualmente occupano il tratto finale di via Guidobono all'intersezione fra Corso Mazzini e via Montenotte all'incrocio con via Luigi Corsi, si sistemeranno in altre zone libere tra un posteggio e l'altro. I restanti sette invece sono ambulanti di corso Italia, via Monti (4), via Astengo e via Ratti che hanno richiesto una nuova collocazione. Solo sette banchi verranno posizionati in via Manzoni.