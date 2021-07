Savona, alcuni banchi del mercato del lunedì si sposteranno in un tratto di via Manzoni e in piazza Pertini

E' stato approvato in consiglio comunale lo spostamento di alcuni banchi del mercato del lunedì a Savona in un tratto di via Manzoni, il trasferimento dei fioristi (14 stalli) in corso Italia, piazza Pertini, tra Piazza Giulio II e corso Mazzini e la liberazione per motivi di sicurezza del tratto finale di via Guidobono all'intersezione fra Corso Mazzini e via Montenotte all'incrocio con via Luigi Corsi.

Le polemiche non sono mancate anche questo pomeriggio dopo la accesa discussione nella scorsa terza commissione consiliare (Leggi QUI). Il capogruppo del M5S Manuel Meles aveva richiesto infatti l'audizione delle associazioni di categoria degli ambulanti ma era stata respinta, decisione che non era piaciuta all'opposizione.

"Mi dispiace che non siano stati ascoltate in commissione le categorie degli ambulanti che qualche perplessità le hanno avute sull'esito della delibera. Un confronto preventivo è sempre opportuno anche perché poi la decisione spetta al consiglio comunale - ha detto il capogruppo del M5S Manuel Meles - la motivazione della polizia locale è deboluccia, al netto dei semafori in tutta la parte del mercato dove c'è l'attraverso della città in via Niella, come avverrà successivamente in piazza Giulio II, in piazza del Popolo dalla parte di via Paleocapa anche se non c'è l'impianto semaforico, avere un flusso costante di pedoni che attraversa sulle strisce e non solo, è una situazione di pericolosità".

"Le associazioni di categoria non sono convinte di questo spostamento, andremo ad occupare parzialmente via Manzoni nei pressi del palazzo comunale, lasciamo totalmente vuoto il resto, togliamo 5-6 parcheggi per una soluzione tronca, l'errore è stato fatto all'origine quando è stata paventata la soluzione alle associazioni di categoria, senza preoccuparsi del problema sopravvenuti, cioè le esigenze della scuola" ha continuato il consigliere del Pd Paolo Apicella.