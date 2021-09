Loano 2021, il consigliere Tassara non sarà della partita elettorale ma appoggerà "Nuova Grande Loano": "Serve un cambiamento"

“È arrivata la fine dell’amministrazione Pignocca, è arrivata la fine di un’esperienza che mi ha dato tanto su diversi fronti ed è giusto e doveroso ringraziare tutti quelli che ne hanno fatto parte, sia in maniera positiva che negativa. Tra tutto quello che trapela in maniera ufficiale o meno, è corretto che vi racconti il dietro le quinte degli ultimi cinque anni di amministrazione Pignocca e la vera natura della lista 'Nuova Grande Loano - Piccinini Sindaco'. Hanno parlato in tanti, ora parlo io".

A dirlo è il consigliere uscente di maggioranza, il dottor Jacopo Tassara, che spiega: "I primi quattro anni circa si possono riassumere in una giunta che, giustamente, porta avanti idee politiche, e non, senza quasi aver mai cercato un confronto, costruttivo, con il resto della maggioranza. Si riassumono in un sindaco lasciato solo ad amministrare diverse problematiche, più o meno gravi, di Loano, in assessori che non vedono al di là del loro naso, senza mai prendere un rischio, quel qualcosa in più che potrebbe ridare la svolta a Loano; e in una restante maggioranza tagliata fuori dalle decisioni e dalle discussioni".

"Più e più volte si arrivava a scoprire pratiche, o soluzioni prese dalla giunta tramite articoli sui giornali locali e mai direttamente da chi di dovere" aggiunge amareggiato nella sua narrazione, fino ad arrivare all'ultimo anno dove "i malumori aumentano, la difficolta di convivere con certe ideologie ed atteggiamenti diventa insostenibile e più o meno ad inizio 2021 nasce il 'Gruppo Misto' di cui risparmio la storia di come e perché sia nato concentrandomi sulla sua composizione".

"Inizialmente composto dal sottoscritto, da Francesco Paganelli, Luana Isella e Noemi Casto, viene poi integrata l’assessore Rocca, con richiesta ufficiale presentata alla Segretaria comunale e firmata in primis da me come capogruppo del Gruppo Misto e dagli altri componenti. Da lì si inizia a ragionare su soluzioni alternative ad un continuum attuale, vista l’impossibilità e la dichiarata difficoltà di lavorare e convivere con l’attuale giunta più e più volte ribadita da tutti i membri del gruppo misto" prosegue.