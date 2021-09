Savona, tende abusive in via Nizza: sanzioni e due Daspo della polizia locale

La polizia locale questa mattina è intervenuta in via Nizza a Savona nel parcheggio sterrato di fronte ad una concessionaria di auto (dato in concessione dalle Opere Sociali al comune) e ha sanzionato due campeggiatori abusivi.

Gli agenti oltre a multare i due italiani, residenti ad Aosta, di origine sarda, con due sanzioni dall'importo di 100 euro per il posizionamento delle tende, ha comminato due Daspo urbani visto che si tratta di una zona di interesse turistico.

I due sanzionati quindi non potranno rimanere nel comune di Savona per 48 ore.