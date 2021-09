Cairo, parcheggi e marciapiedi al posto dell'ex pesa pubblica di via Sanguinetti

"Consegnati stamattina i lavori di sistemazione e messa in sicurezza di tutta l’area dell’ex pesa pubblica di via Sanguinetti da anni in stato di abbandono".

Lo comunica l'assessore del comune di Cairo Montenotte con delega ai lavori pubblici Fabrizio Ghione.

Il progetto prevede la demolizione del fabbricato (la nuova pesa pubblica è situata viale Vittorio Veneto) per far posto alla realizzazione di nuovi parcheggi e marciapiedi. Un piano da 100 mila circa per la riqualificazione dell'Oltrebormida.