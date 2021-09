Altare, sabato 11 settembre secondo appuntamento con i concerti dell'Annunziata

Secondo appuntamento con i concerti dell'Annunziata ad Altare, nell'abito della rassegna Musica nei Castelli di Liguria.

La kermesse, giunta alla quinta edizione, in questi anni ha esplorato tante sonorità differenti di paesi lontani, dalle melodie latine del sud America alla tradizione irlandese, passando per la musica occitana, sempre con un filo conduttore che lega l'evento alla storia del comune di Altare.

L'appuntamento è fissato per sabato 11 settembre alle ore 21.15 con Laura Parodi Trio "Ma se ghe pensu" - Canti, musiche e racconti delle tradizioni della Liguria.

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti in osservanza delle norme Covid (telefono 349 2238957 - walter.bazzano@comunealtare.it). L'evento si terrà nell'antica chiesa situata in via Giuseppe Cesio.