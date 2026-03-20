Uova di Pasqua e galline in ceramica nelle vetrine delle attività di Savona: il 28 marzo via alla caccia al tesoro

Opere in ceramica con al centro la Pasqua esposte nelle vetrine delle attività di Savona e una caccia al tesoro che si svolgerà sabato 28 marzo dalle 15.30 con partenza da Piazza Giulio II.

Ad organizzare l'iniziativa i ceramisti e i commercianti savonesi e il gruppo scout Savona 3.

Un gruppo di ceramisti con la collaborazione di Rosanna La Spesa hanno quindi esposto in moltissime vetrine più di 70 uova e delle galline in Ceramica artistiche tutte rigorosamente diverse tra loro.

"Divertitevi a girare la nostra bellissima città per scovarle, scoprirete le splendide vetrine dei negozi che la mantengono viva - spiegano da BF Ceramiche - Inoltre, grazie agli scout del gruppo Savona 3, ci sarà la 3° edizione della bellissima Caccia alle Uova di Pasqua. Sabato 28 marzo alle 15.30 in Piazza Giulio II a Savona davanti a Sweet Sweet. Ci saranno tantissime sorprese grazie agli artigiani e ai commercianti. Potete iscrivervi a squadre, sia grandi che piccini, tramite il qr code della locandina o tramite questo link: https://forms.gle/rQiUUc4zvGk5fsH56. Grazie a tutte le attività che hanno partecipato. L'unione fa la forza".

