Valleggia, sabato 21 marzo nella chiesa del Santissimo Salvatore tre cori per la festa di San Giuseppe

Tre cori per una grande festa di musica. Sabato 21 marzo alle 21 nella chiesa del Santissimo Salvatore a Valleggia, nell’ambito delle iniziative organizzate dalla parrocchia in occasione della festa del compatrono San Giuseppe, si svolgerà un concerto (o meglio una “elevazione musicale”) che vedrà la presenza di tre importanti realtà vocali del territorio che vedrà brani di genere molto diverso, tutte di grande qualità e dal prestigioso curriculum.

Protagonisti saranno infatti gli ospiti della Corale Alpina Savonese, diretto da Eugenio Alipede, del Coro “Anton Bruckner” di Savona, diretto da Marco Esposto, più ovviamente il gruppo “di casa” ovvero il Coro Polifonico di Valleggia diretto da Maurizio Fiaschi. Tre cori legati da sentimenti di condivisione e amicizia che proporranno quindi una serata ricca e unica. In repertorio brani della tradizione e di grandi autori quali Haydn, Beethoven, Franck, Brahms.

La Corale Alpina Savonese è un complesso Corale maschile a cappella nato nel 1949. Il repertorio, inizialmente formato da soli canti di montagna e degli alpini, si è arricchito negli anni con brani di origini e generi diversi. Il suo lungo percorso si è snodato attraverso i lusinghieri risultati in alcuni concorsi negli anni '70, i concerti in molte località italiane ed in diversi paesi europei. A questo si aggiungono molte iniziative a sfondo benefico o sociale, la partecipazione all'8^ edizione del Concerto della Coralità di Montagna alla Camera dei Deputati, all'udienza del mercoledì di Papa Francesco ed altro ancora.

Il Coro “Anton Bruckner” costituito nel 1987 da un gruppo di amici della musica corale, in trentotto anni di attività musicale ha realizzato circa duecento concerti in tutto il Paese, collaborando con varie istituzioni musicali e culturali italiane, proponendosi sia a cappella, sia con orchestra, valendosi della collaborazione di affermati artisti italiani, ha partecipato a rassegne e concorsi corali.

Il Coro Polifonico di Valleggia, fondato nel 1953 da don Angelo Genta, don Renzo Tassinari e Attilio Acquarone. Per mezzo secolo è stato condotto da Giuseppe Rebella, quindi dal suo allievo Marco Siri e oggi da Maurizio Fiaschi, direttore con una grande esperienza a livello internazionale. Oltre al servizio liturgico, il coro effettua concerti e rassegne in Italia e in Europa, tra le ultime tappe Salisburgo, Venezia, Monaco e Cesena, in una serata dedicata a Papa Pio VII alla presenza del vescovo Douglas Regattieri. Tra i pochi gruppi al mondo, ha partecipato due volte alla nota rassegna di Loreto e ha cantato in più occasioni in Vaticano. Nel suo repertorio polifonia classica, ma anche gregoriano, corali, Messe e altre forme compositive, dei più grandi musicisti attraverso secoli e tradizioni.

