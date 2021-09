Autostrade, ancora disagi, tre chilometri di coda in A10 per un veicolo in avaria

Ancora disagi questo pomeriggio in autostrada dove si registrano code fino a tre chilometri per lavori e per un veicolo in avaria tra Pra e Pegli.



Autostrade per l'Italia ha segnalato un chilometro di coda sulla A12 Genova-Sestri Levante, sulla Chiavari-Rapallo, direzione Genova.



Tre chilometri di coda sono invece segnalati sulla A10, in particolare sulla Genova-Savona, all'altezza dell'allacciamento del raccordo A6 tra Savona e Albisola direzione Genova, all'altezza dell'allacciamento Genova-Gravellona Toce-Genova Pegli in direzione Genova e nella tratta Celle Ligure-Savona in direzione Ventimiglia.