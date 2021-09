Alluvione ottobre 2020, Riolfo (Lega): “Un milione e 110mila euro per aziende agricole liguri”

“Un nuovo bando Psr da un milione e 110mila euro, che potranno essere ulteriormente incrementati, per supportare le aziende agricole liguri colpite dagli eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre scorso. I contributi sono stati stanziati da Regione Liguria, su proposta del vicepresidente e assessore alle Politiche agricole Alessandro Piana, che ringrazio per il proficuo lavoro svolto nell’interesse del nostro territorio. L’estremo Ponente ligure, infatti, risulta il più colpito dalle piogge torrenziali dello scorso autunno. Il bando Psr è destinato al ripristino delle strutture e infrastrutture agricole danneggiate e le domande (anche estremamente semplificate) dovranno essere presentate entro il prossimo 4 ottobre. Ricordo che frane e inondazioni sono stati riconosciuti con decreto ministeriale come eventi eccezionali soltanto il 16 agosto scorso. Una risposta tempestiva e concreta, quindi, di Regione Liguria, considerando anche il fatto che il Piano di sviluppo rurale prevede che le domande dei bandi siano presentate entro 12 mesi dall’evento”.

Lo dichiara il consigliere regionale Mabel Riolfo (Lega) in merito ai danni degli eventi alluvionali dell'ottobre 2020.