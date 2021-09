Al via le adesioni per il 2022 all’Associazione dei Ristoranti della Tavolozza

Prosegue l’attività dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza, che nonostante la crisi pandemica, ha promosso anche nel 2021 diverse iniziative culturali, sostenendo gli eventi gastronomici del territorio e numerose serate a tema nei diversi ristoranti aderenti al sodalizio.

Dopo l’edizione in formato digitale del 2021, la Guida dei Ristoranti della Tavolozza, si prepara per l’ottava edizione tornando al tradizionale formato cartaceo. Una pubblicazione che ha riscosso un crescente successo fra i turisti ed in particolare quelli stranieri. Particolarmente apprezzate la grafica, le immagini a colori e il testo redazionale in tre lingue. Confermata anche per il 2022 la scelta editoriale che prevede: i testi in più lingue e pone una maggiore attenzione alla sinergia fra ristorante e produttori locali.

“Il successo della nostra guida, che raccoglie un centinaio di strutture del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta– spiega Claudio Porchia, Presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza – sta non nella quantità degli indirizzi segnalati, ma nella qualità delle proposte gastronomiche e dell’accoglienza. I ristoranti selezionati hanno adottato il nostro decalogo dell’accoglienza e garantiscono un’ottima ospitalità insieme ad una cucina, che è rispettosa della stagionalità, della sostenibilità e della tradizione. Non assegniamo punteggi e non stiliamo classifiche, ma riportiamo le informazioni classiche, a partire dai prezzi medi dei menù e dei piatti, insieme alle ricette preferite dal cuoco ed alcune curiosità delle tradizioni regionali. L’accoglienza per noi è importante quanto la cucina. Per l’inserimento nella pubblicazione non sono richiesti contributi ai partecipanti, perché il costo è interamente sostenuto dagli sponsor, che finanziano la realizzazione e la promozione della guida. L’inserimento nella pubblicazione, come all’interno del nostro sito web, è a totale discrezione del Consiglio Direttivo, dopo un’attenta valutazione delle schede di adesione e della verifica del possesso dei requisiti richiesti"

Le richieste di conferma e di nuove adesioni per il prossimo anno devono essere comunicate entro il giorno 10 ottobre 2021 compilando l’apposito modulo 2022 a questo link.

L’uscita della prossima edizione della Guida dei Ristoranti della Tavolozza è prevista per la primavera del 2022.

Maggiori informazioni sul sito www.ristorantidellatavolozza.it o via mail: Segreteria@ristorantidellatavolozza.it