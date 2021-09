Cosseria, servizio di sgombero neve e spargimento sale: avviata una manifestazione di interesse

Il comune di Cosseria ha indetto una manifestazione di interesse finalizzata al successivo affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade e le piazze comunali per la stagione invernale 2021-22.

Il valore complessivo stimato per il periodo in questione - si legge sull'avviso - è stato quantificato in 30 mila euro.

"Si tratta una manifestazione esplorativa per sondare l'interesse da parte delle ditte - spiega il sindaco Roberto Molinaro - Il termine è stato fissato per le 12 di martedì 28 settembre". Per maggiori informazioni consultate il sito istituzionale del comune di Cosseria.