La piazza di Testico si trasformerà in un "palcoscenico infernale" con "Il Teatro dell'Erba Matta racconta l'Inferno di Dante"

Domenica 19 settembre alle 16.30 in piazza IV Novembre a Testico Daniele Debernardi, attore, autore e regista savonese nei panni del contastorie, sarà l'interprete dello spettacolo dal titolo "Il Teatro dell'Erba Matta racconta l'Inferno di Dante".

Debernardi, attraverso l'ascolto della sua vocalità narrativa, vi affascinerà e vi farà percorrere con la fantasia i gironi dell'Inferno Dantesco. La narrazione dei contenuti e degli eventi sarà resa ancor più avvincente dall'interpretazione dei personaggi ai quali darà voce. La piazza diventerà un "palcoscenico infernale" con l'allestimento di teloni che sono stati dipinti a mano dall'autore stesso. Lo spettacolo è pensato sia per un pubblico giovane che adulto.

Non sarete soltanto semplici "uditori" ma sarete coinvolti e resi partecipi esprimendo le vostre emozioni. In che modo? Questo resta una sorpresa che voi dovrete scoprire... Vi aspettiamo, non mancate!