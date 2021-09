Regione, i dipendenti in smart working fino a fine anno, assessore Ferro: "Sul green pass per i dipendenti mi aspetto polemiche"

I dipendenti di Regione Liguria andranno avanti a lavorare in smart working fino a fine anno, dopodiché la Regione si atterrà alle decisioni del governo che in queste ore sta varando il decreto per estendere il green pass ai lavoratori del pubblico impiego. Lo ha detto l'assessore regionale al personale Simona Ferro, che teme disordini che potrebbero portare a sospensioni per i dipendenti non vaccinati.

"La Regione non ha assunto alcun tipo di iniziativa, - ha dichiarato l'assessore - manterremo lo smart working fino alla fine dell'anno. Per quanto riguarda il green pass ho in programma di incontrarmi con il direttore del personale, e quindi sicuramente andremo ad assumere iniziative sulla scorta delle decisioni ministeriali. I timori di sospensioni ci sono, abbiamo visto le polemiche che ci sono in qualsiasi ambiente, nella scuola, nella sanità. Io mi aspetto grandi polemiche che spero di poter sedare grazie a un ottimo rapporto che abbiamo con le sigle sindacali".