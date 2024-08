Albenga, trovato con chili di hashish, cocaina e marijuana: arrestato un 48enne albanese

Ieri mattina, ad Albenga, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Alassio hanno tratto in arresto un quarantottenne albanese, con precedenti specifici, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione abusiva di armi.

L’uomo, già da tempo attenzionato dai poliziotti del Commissariato, era solito aggirarsi unitamente a un gruppo di suoi connazionali nelle zone antistanti il lungomare di Albenga. Il modus operandi consisteva nell’incontrare le persone e, dopo poco, raggiungere la propria abitazione, che usava come deposito dello stupefacente.

Gli operatori, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, hanno deciso di procedere alla perquisizione dell’alloggio in uso all’accusato, all’interno del quale hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga, in particolare 17 kg di hashish, 2 kg di cocaina e marijuana, divisa in panetti.

Solo la vendita dei 2 kg di cocaina avrebbe fruttato, sulle piazze di spaccio, più di 500mila euro, mentre l’hashish avrebbe oltre 180mila euro. Inoltre, è stato sequestrato materiale per il confezionamento dello stupefacente e una pistola con matricola abrasa e relative munizioni.

Al termine degli accertamenti di rito, l’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la Casa Circondariale di Genova.