Savona, comizio Salvini in piazza Pertini, Bruzzone (Lega): "Ignoranza e faziosità di alcuni esponenti della sinistra fa rabbrividire"

“L’ignoranza e la faziosità di alcuni esponenti della sinistra fa rabbrividire, negare l’evidenza non è un gioco democratico. Come al solito fanno finta di avere memoria corta per ricordare che la piazza Pertini a Savona, dove si svolgerà il comizio di Matteo Salvini venerdì 17 settembre, è stata ristrutturata e intitolata al grande presidente proprio da una amministrazione di centrodestra a trazione leghista".

A dirlo è il senatore e coordinatore cittadino della Lega Francesco Bruzzone che ha risposto alla candidata di "Sinistra per Savona" in appoggio a Marco Russo, Maria Gabriella Branca, che ha criticato la scelta del carroccio di scegliere come sede del comizio la piazza intitolata al Presidente più amato dagli italiani.

"Inoltre, la sinistra fa finta di non ricordare che la casa-museo di Pertini a Stella è stata ristrutturata dall’amministrazione regionale di centrodestra e inaugurata dal presidente Mattarella. Il centrodestra in un lustro ha fatto quello che amministrazioni di sinistra non hanno fatto in 30 anni. Il 25 settembre la Lega e il sottoscritto saranno (come sempre) in prima fila alla fiaccolata di Stella per onorare la nascita del grande presidente. Loro dove saranno?” ha continuato Bruzzone.