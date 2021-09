Domani (17 settembre) sciopero dei dipendenti di Tpl Linea, nuovi disagi per pendolari e studenti

"Dopo una lunga maratona sindacale terminata nella tarda serata di ieri purtroppo abbiamo dovuto riscontrare ancora distanza rispetto ai problemi posti all'azienda". Cosi la Filt Cgil Savona (e Rsu Filt Cgil) conferma lo sciopero dei dipendenti di Tpl Linea in programma per la giornata di domani, venerdì 17 settembre.

La vertenza portata avanti dalla Filt Cgil sullo stato dei mezzi e gli organici dell’officina non ha trovato ancora soluzione: "Ci scusiamo con l’utenza della provincia di Savona che usa il mezzo pubblico tutti i giorni, in quanto domani a causa dello sciopero subirà dei disagi. Siamo certi però che al momento della risoluzione, a beneficiarne saranno anche le persone che normalmente usano il mezzo pubblico, in modo da poter viaggiare sicuri, con comfort e senza pericoli che il mezzo li lasci improvvisamente a piedi" aggiungono dal sindacato.

Queste le modalità di sciopero: venerdì 17 settembre da inizio servizio alle ore 5; dalle ore 8.30 alle 17.30 e dalle ore 20 a fine servizio.