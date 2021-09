Politica |

Gattini (FdI): "Savona è la somma di una pluralità di quartieri ben definiti che vanno valorizzati singolarmente"

Il candidato consigliere per Fratelli d'Italia punta sulla difesa dei valori dell’identità cittadina

Se a livello nazionale la linea politica seguita da Giorgia Meloni è fortemente caratterizzata dalla valorizzazione dello spirito patriottico della nostra nazione, dalla tutela dei suoi valori produttivi e identitari, è ragionevole e coerente pensare che, se la campagna elettorale si sposti a livello decentrato questo spirito si trasformi nella difesa dei valori dell’identità cittadina. Il candidato di Fratelli d’Italia Simone Gattini, residente nel quartiere di Villapiana conosce molto bene l’anima savonese della suddivisione in quartieri: Lavagnola, Valloria, Villapiana, Oltreletimbro, Villetta, la Rusca, Mongrifone, Fontanassa, Legino e Rocca di Legino, Fornaci, Valcada, Madonna degli Angeli, Nostra Signora del Monte, Conca Verde, Darsena e Centro città, tutti insieme considerati formano la città di Savona. "Chi abita Savona non può ignorare la sua contemporanea identità cittadina, ovvero quella di essere urbanisticamente l’unione di quartieri ben definiti, perché rappresentavano anticamente i borghi sorti in prossimità della vecchia darsena e della Cattedrale" commenta Gattini. "Esattamente perché l’espansione immobiliare otto novecentesca ha avvicinato i borghi a Savona e viceversa, questo sviluppo edilizio e cittadino è un comune denominatore in Liguria, le attuali Genova e Imperia sono cresciute analogamente. Da ciò, deriva la situazione che fa sentire un cittadino savonese prima di tutto un abitante del proprio quartiere". "Questo fatto non dovrà essere trascurato dal punto di vista amministrativo, le “biodiversità” in senso metaforico di ogni singolo quartiere dovranno essere valorizzate e le virtù esaltate. In termini di servizi alla cittadinanza, avere una mappatura precisa delle esigenze e dei bisogni periferici sarà indispensabile per risolvere molti dei problemi dell’intera città. Per fare un esempio, Savona è il socio di maggioranza di TPL, la razionalizzazione delle linee del trasporto pubblico è fondamentale per collegare tra loro i residenti dei vari quartieri, per accorciare le distanze e ridurre i tempi di percorrenza negli spostamenti, aumentando la qualità della vita e mantenendo i valori immobiliari stabili". "Il mio patto con i cittadini savonesi? Sarà quello di impegnarmi per mettere i quartieri di Savona nei primi punti dell’agenda politica della prossima amministrazione comunale" conclude Gattini.

