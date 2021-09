Politica |

Savona 2021, Nicola Fratoianni il 20 settembre in città per sostenere la campagna elettorale di Marco Russo

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana incontrerà cittadini, lavoratori e rappresentanti sindacali delle realtà maggiormente in difficoltà

In questi giorni Nicola Fratoianni sta visitando le grandi città ed anche i capoluoghi di provincia che saranno impegnati nelle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, per sostenere le candidate e i candidati Sinistra Italiana. Il 20 settembre il Segretario Nazionale sarà infatti a Savona, ove incontrerà cittadini, lavoratori e rappresentanti sindacali delle realtà che maggiormente sono in sofferenza in questo momento come il settore dei trasporti. Nel pomeriggio Fratoianni incontrerà alla SMS Giardini Serenella, alle ore 17.30 il Candidato Sindaco Marco Russo ed i candidati della lista “Sinistra per Savona”, che insieme ad altre tre liste sostiene il candidato del centro sinistra. “Noi crediamo fortemente - afferma il coordinatore provinciale Walter Sparso - che il segnale importante impresso dalla lista unitaria di sinistra, cui hanno contribuito forze civiche, partitiche, ecologiste ed animaliste, possa cambiare la politica della nostra città. Anche la vicenda della pandemia ci rivela la fragilità della nostra economia e la necessità di portare scelte innovative soprattutto in materia di lavoro e stato sociale”. Sinistra Italiana sta portando avanti una politica dal basso, incontrando le persone, ascoltando i problemi reali delle famiglie, confrontandosi, casa per casa e strada per strada, al fianco delle nostre candidate e candidati, in prima linea per una politica più giusta, trasparente e sostenibile. Inoltre in ogni piazza SI è presente con i banchetti per la #NextGenerationTax, la proposta per tassare i grandi patrimoni, redistribuire la ricchezza e garantire un futuro alle prossime generazioni.

I.P.E.

