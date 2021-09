Politica |

Savona, docenti contro la vaccinazione e il green pass, l’ex Ministro dell’istruzione Fedeli: “Dobbiamo spingere perché cambino idea” (FOTO E VIDEO)

La senatrice del Pd a sostegno del candidato Marco Russo: “Ha tutte le caratteristiche per essere il miglior sindaco possibile di Savona”

“Il Ministro Bianchi insieme a tutto il Governo ha consentito questa volta di poter avere in classe tutti gli studenti dal primo giorno con tutti i docenti in classe. Il green pass obbligatorio è l’elemento fondamentale che consente la ripresa in presenza dei nostri ragazzi”. Queste le parole della senatrice del Pd e ex Ministro dell’istruzione dal 2014 al 2018 Valeria Fedeli che questo pomeriggio è stata in visita a Savona a sostegno del candidato sindaco Marco Russo. “La scuola ha sofferto di più nel periodo del lockdown e se n’è discusso troppo poco e adesso invece in questa condizione si sono fatte le scelte più utili -prosegue la senatrice - mi dispiace quando trovo dei docenti che si rifiutano di vaccinarsi perché si sottraggono ad una funzione docente che a partire da sé dà una capacità di relazionarsi positivamente con la scienza e vaccinarsi vuol dire non solo mettere se stessi nella condizione migliore di sicurezza rispetto al virus ma per l’insieme della comunità, dai colleghi, ai ragazzi, ai genitori. La maggioranza dei docenti si è vaccinato, ha il green pass, dobbiamo spingere molto perché anche l’altra parte si vaccini”. “Il candidato Russo ha una proposta per questa città molto concreta, capace di rilanciarla dal punto di vista del lavoro, del turismo, della sostenibilità, della capacità di attrarre investimenti e anche di essere un punto di aggregazione per tutta la provincia - ha concluso Valeria Fedeli sul candidato sindaco del Patto per Savona - è una figura per la sua storia professionale e per la sua provenienza dagli ambienti della società civile particolarmente ambienti, è una persona che ciò che dice di fare lo farà davvero. Di questi tempi ha tutte le caratteristiche per essere il miglior sindaco possibile di Savona”.

Luciano Parodi

