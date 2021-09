Savona, imbrattato con escrementi il point della Lega a Zinola. Bruzzone: "Poveracci condannati dalla storia" (FOTO)

"Al point di Zinola si trovano anche queste sorprese. Qualcuno per dimostrare il suo disappunto ha pensato bene di “spalmare” i suoi escrementi e di sputare sulla vetrina del point Lega".

A lanciare l'allarme per l'imbrattamento della sede leghista di via Nizza è la deputata del Carroccio Sara Foscolo che questo pomeriggio era al point con l'onorevole e segretario federale della Lega Giovani Luca Toccalini.

"Questo è l’unico modo che hanno per 'argomentare' le loro idee. Noi non ci spaventiamo e andiamo avanti con più determinazione di prima, per Savona e per i Savonesi" ha continuato l'onorevole Foscolo.

“Il nuovo point elettorale della Lega a Savona, nel quartiere Zinola, è stato sporcato con escrementi. I soliti ignoti, che poi tanto ignoti non sono, hanno imbrattato le maniglie del point con escrementi. Poveracci condannati dalla storia, autori di un gesto che i savonesi perbene condannano all’unisono. E gli altri candidati da che parte stanno? Si schierano dalla parte della democrazia e del rispetto delle idee altrui o coi centri sociali?” la dichiarazione del senatore Francesco Bruzzone, coordinatore cittadino della Lega.